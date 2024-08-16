ترتيب الدوري المصري بعد فوز سموحة بثنائية

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي سموحة من المركز الخامس للمركز الرابع في ترتيب الدوري المصري، وذلك بعد الفوز اليوم على النادي الإسماعيلي بنتيجة 2- 0.
وسجل هدفي سموحة، اللاعب حسام حسن وفادي فريد في الدقيقتين الـ 46 والـ 51 من عمر الشوط الثاني.
وبعد نهاية المباراة، يتواجد الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 85 نقطة، بيراميدز ثانيًا برصيد 79 نقطة، الزمالك ثالثًا برصيد 55 نقطة، سموحة رابعًا برصيد 54 نقطة، المصري البورسعيدي خامسًا برصيد 52 نقطة، مودرن سبورت سادسًا برصيد 51 نقطة، نادي زد سابعًا برصيد 50 نقطة، سيراميكا كليوباترا ثامنًا برصيد 45 نقطة، إنبي تاسعًا برصيد 44 نقطة، طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 42 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز الـ11 برصيد 41 نقطة، الجونة في المركز الـ12 برصيد 36 نقطة، البنك الأهلي في المركز الـ13 برصيد 35 نقطة، الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة، فاركو في المركز الـ15 برصيد 32 نقطة، بلدية المحلة في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة، المقاولون العرب في المركز الـ 17 “قبل الأخير” برصيد 26 نقطة، الداخلية في المركز الـ 18 “الأخير” برصيد 19 نقطة.