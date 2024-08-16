رسميًّا .. إقالة الكرواتي سلافين بيليتش من تدريب الفتح

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أعلن مجلس إدارة نادي الفتح إنهاء العقد مع مدرب الفريق الأول سلافين بيليتش بالتراضي، بعد موسم مميز في 23/ 24؛ وذلك لعدم التوافق في الإستراتيجية.
وقرر النادي توجيه الشكر للمدرب الكرواتي، على جهوده طوال الموسم الماضي ويتمنى له كل التوفيق في وجهته المستقبلية.
وكان بيليتش صاحب الـ 55 عامًا تولى تدريب الفتح في العام الماضي، كما سبق له تدريب اتحاد جدة في موسم 2018/ 2019.