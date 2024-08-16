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رسميًّا .. إقالة الكرواتي سلافين بيليتش من تدريب الفتح

الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
رسميًّا .. إقالة الكرواتي سلافين بيليتش من تدريب الفتح
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس إدارة نادي الفتح إنهاء العقد مع مدرب الفريق الأول سلافين بيليتش بالتراضي، بعد موسم مميز في 23/ 24؛ وذلك لعدم التوافق في الإستراتيجية.

وقرر النادي توجيه الشكر للمدرب الكرواتي، على جهوده طوال الموسم الماضي ويتمنى له كل التوفيق في وجهته المستقبلية.

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وكان بيليتش صاحب الـ 55 عامًا تولى تدريب الفتح في العام الماضي، كما سبق له تدريب اتحاد جدة في موسم 2018/ 2019.

 

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