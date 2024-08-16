صراع السوبر السعودي بين الهلال والنصر .. من يحسم اللقب في النهائي الثالث بينهما ؟

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية مساء غدٍ السبت، نهائي كأس السوبر السعودي بين فريقي الهلال والنصر.
وسيكون لقاء الغد بينهما هو ثالث نهائي يخوضه قطبا العاصمة في بطولة السوبر، حيث كان النهائي الأول في 2015 في العاصمة البريطانية لندن، وانتهى بفوز الهلال بهدف دون رد، النهائي الثاني كان في يناير من عام 2021، وفاز النصر بثلاثية دون رد.
وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأزرق مكونًا من: “ياسين بونو، سعود عبدالحميد، تمبكتي، خليفة الدوسري، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، سافيتش، كنو، ميشايل، ميتروفيتش، سالم الدوسري”.
بينما تشكيل النصر المتوقع سيكون مكونًا من: “بينتو في حراسة المرمى، لابورت، لاجامي، سلطان الغنام، تيليس، الخيبري، أوتافيو، علي الحسن، ساديو ماني، رونالدو، أيمن يحيى”.
وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية” في المحالة.
كما تُنقل المباراة عبر قناة SSC.
ميسم
الهلال
والله
انها
قوي
مرحبا