ضبط باكستانيين قادا شاحنتيهما بتهور في الدمام

ضبط مرور المنطقة الشرقية مقيمين من الجنسية الباكستانية، ظهرا في محتوى مرئي يقودان شاحنتيهما بتهور، معرضين حياة سالكي الطريق للخطر، وارتكاب حادثة صدم بمدينة الدمام.

وبحسب المرور على منصة إكس، مساء اليوم الجمعة، تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى الهيئة المرورية.