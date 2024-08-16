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طريقة الاطلاع على أسباب عدم الأهلية في سكني

الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٧ مساءً
طريقة الاطلاع على أسباب عدم الأهلية في سكني
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج سكني أنه يتاح للمستفيد الاطلاع على أسباب عدم الأهلية من خلال الحساب الشخصي، كما يمكن تقديم اعتراض على حالة الاستحقاق لدراسة الحالة مرة أخرى، كما أنه يشترط لمعالجة نتيجة الاستحقاق قبول الاعتراض.

شروط الحصول على دعم سكني

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على دعم سكني ما يلي: أن يكون المتقدم من مواطني السعودية. ثم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، مثل إثبات الدخل وصورة من بطاقة الهوية. كما يجب ألا يقل عمر الفرد عن 21 عامًا كحد أدنى. كذلك يمكن للسيدات التقديم على الدعم (المطلقات والأرامل). يلزم أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة كاملة في السعودية. كما يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من قبل من الدعم. ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار. كما يمكن أن يستفيد من الدعم مستفيدو الضمان الاجتماعي.

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التزامات البناء الذاتي

في سياق آخر، لفت سكني إلى أن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي كما يلي: 1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني. 2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات. 3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم. 4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة  سكني بشهادة الإشغال. كما أكد برنامج  سكني أنه يمكن معرفة حالة استحقاق دعم سكني من خلال الحساب الشخصي في المنصة من خلال الرابط التالي: هنا

استحقاق الدعم السكني

وقال البرنامج ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إنه في حال ظهرت حالة الطلب مستحق يمكن الاستفادة من أحد منتجات سكني مباشرة.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية: أولًا الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات. ثم الضغط على تسجيل دخول. الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق. التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام. بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

الدعم السكني

يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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