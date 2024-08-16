فوز بشق الأنفس لـ مان يونايتد ضد فولهام بهدف نظيف

انتهت مباراة مان يونايتد ضد فولهام، مساء الجمعة، بفوز صعب لليونايتد بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 2024/ 2025.

ملخص مباراة مان يونايتد ضد فولهام

وسجل اللاعب الهولندي جوشوا زيركزي الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد بالدقيقة الـ 87.

وفي يوم السبت، ستُلعب مباريات “ليفربول ضد إبسويتش تاون” في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، بينما في الخامسة مساءً تُقام مباريات “آرسنال ضد وولفرهامبتون”، “إيفرتون ضد برايتون”، “إيفرتون ضد برايتون”، “نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامبتون”، “نوتنغهام فورست ضد بورنموث”، بينما في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية تُلعب مباراة وست هام يونايتد ضد أستون فيلا.

وفي يوم الأحد، تُقام مباراة برينتفورد ضد كريستال بالاس في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، بينما في السادسة والنصف تُلعب مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي.

وفي مطلع يونيو الماضي، أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميًّا عن تعاقده مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من موسم 2024/ 2025.

وكان تشيلسي قد قرر إقالة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو من منصبه، بعد نهاية الموسم الجاري، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وعدم تحقيق أي بطولة، قبل أن يعلن عن خليفته.

وذكر تشيلسي: “يسر النادي أن يعلن عن تعيين إنزو ماريسكا مدربًا جديدًا للفريق، وسيبدأ مهام عمله في 1 يوليو 2024 بعقد مدته 5 سنوات حتى عام 2029، مع خيار التجديد لعام إضافي”.

وقال المديران الرياضيان في تشيلسي، لورانس ستيوارت وبول وينستانلي: “يسعدنا أن نرحب بإنزو في تشيلسي.. لقد أثبت أنه مدرب ممتاز قادر على تحقيق نتائج مبهرة بأسلوب مثير ومميز”.