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في الجولة الـ 34 من الدوري المصري

فوز ثمين لـ سموحة ضد الإسماعيلي بثنائية

الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٦ مساءً
فوز ثمين لـ سموحة ضد الإسماعيلي بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة سموحة ضد الإسماعيلي، مساء اليوم الجمعة، بفوز نادي سموحة بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري المصري موسم 2023/ 2024.

وسجل هدفي سموحة، اللاعب حسام حسن وفادي فريد في الدقيقتين الـ 46 زالـ 51 من عمر الشوط الثاني.

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وبعد المباراة، أصبح رصيد سموحة 54 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 33 نقطة في المركز الـ 14.

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