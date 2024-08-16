فوز ثمين لـ سموحة ضد الإسماعيلي بثنائية

انتهت مباراة سموحة ضد الإسماعيلي، مساء اليوم الجمعة، بفوز نادي سموحة بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري المصري موسم 2023/ 2024.

وسجل هدفي سموحة، اللاعب حسام حسن وفادي فريد في الدقيقتين الـ 46 زالـ 51 من عمر الشوط الثاني.

وبعد المباراة، أصبح رصيد سموحة 54 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 33 نقطة في المركز الـ 14.