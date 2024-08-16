فوز ثمين لـ سموحة ضد الإسماعيلي بثنائية

6 مستهدفات لـ التحول الصحي وظائف شاغرة في ميدغلف للتأمين وظائف شاغرة لدى الشراكات الإستراتيجية هل يُشارك كريستيانو رونالدو في مباراة الرائد؟ وظائف شاغرة في المتقدمة للبتروكيماويات وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام وظائف شاغرة في مطارات جدة وظائف شاغرة بفروع عبداللطيف جميل للتمويل لقطات من أمطار وصواعق مكة المكرمة المسائية مفاجأة بشأن موقف ساديو ماني بالرحيل عن النصر
انتهت مباراة سموحة ضد الإسماعيلي، مساء اليوم الجمعة، بفوز نادي سموحة بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري المصري موسم 2023/ 2024.
وسجل هدفي سموحة، اللاعب حسام حسن وفادي فريد في الدقيقتين الـ 46 زالـ 51 من عمر الشوط الثاني.
وبعد المباراة، أصبح رصيد سموحة 54 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 33 نقطة في المركز الـ 14.