ماذا طلب المهيدب من جماهير النصر قبل مواجهة الهلال ؟

حرص إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر، على توجيه رسالة لجماهير أصفر الرياض، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال غدًا في نهائي كأس الدرعية لـ السوبر السعودي.

ماذا طلب إبراهيم المهيدب ؟

وقال المهيدب عبر حسابه في منصة “إكس”: “جمهور الشمس، نجوم النصر محتاجين حضوركم، ودعمكم وتحفيزكم طوال دقائق المباراة”.

وسيكون لقاء الغد بينهما هو ثالث نهائي يخوضه قطبا العاصمة في بطولة السوبر، حيث كان النهائي الأول في 2015 في العاصمة البريطانية لندن، وانتهى بفوز الهلال بهدف دون رد، النهائي الثاني كان في يناير من عام 2021، وفاز النصر بثلاثية دون رد.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأزرق مكونًا من: “ياسين بونو، سعود عبدالحميد، تمبكتي، خليفة الدوسري، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، سافيتش، كنو، ميشايل، ميتروفيتش، سالم الدوسري”.

بينما تشكيل النصر المتوقع سيكون مكونًا من: “بينتو في حراسة المرمى، لابورت، لاجامي، سلطان الغنام، تيليس، الخيبري، أوتافيو، علي الحسن، ساديو ماني، رونالدو، أيمن يحيى”.