مبنى مدرسة مهجور يشوه حي العزيزية بحفر الباطن منذ 18 عامًا

أعرب سكان حي العزيزية بحفر الباطن عن تذمرهم واستيائهم الشديدين من مبنى مدرسة مهجور منذ 18 عامًا، يقع في قلب الحي ويشكل مصدر قلق وإزعاج دائم لهم.

ورغم مرور كل هذه السنوات، إلا أن المبنى بقي دون أي تطور، مما أثر سلبًا على منظر الحي وأدى إلى ضيق الطرق المحيطة به.

بناء بالخرسانة الجاهزة

وذكر صالح الصعصاع أن مبنى المدرسة تم بناؤه قبل ما يقارب 18 عامًا، ويقع في مكان ضيق وسط الحي، بالإضافة إلى أن الطرق المحيطة به ضيقة جدًا.

وطالب الصعصاع بإزالته لأنه بُني باستخدام طريقة الخرسانة الجاهزة، مشيرًا إلى أن الاستفادة من الموقع لتحويله إلى جامع أو متنزه سيكون متنفسًا لأهالي الحي.

لا حاجة للمبنى

من جانبه، ناشد عطاالله البناقي المسؤولين التدخل لإيجاد حلول لهذا المبنى الذي أثر على منظر الحي وأزعج السكان المحيطين به، مؤكدًا أن الحي مكتمل بجميع المدارس سواء للبنين أو البنات، ولم تعد هناك حاجة لهذا المبنى المتعثر منذ 18 عامًا.

وفي السياق نفسه، طالب فهد الصغير، صاحب منزل مجاور للمبنى، بإزالته وتفكيكه والاستفادة منه في مشروع تعليمي آخر.

وأشار إلى أن المبنى تسبب في تشويه بصري أمام منزله، بالإضافة إلى ظهور بعض الفتحات في المبنى مما يشير إلى احتمالية سقوطه.