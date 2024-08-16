موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم في الدوري المصري موسم 2023/ 2024، غدًا مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت

وتنطلق المباراة غدًا في الجولة الـ 34 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على قناة ON Time Sports.

وقبل مباراة الغد، يتواجد الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 85 نقطة، بيراميدز ثانيًا برصيد 79 نقطة، الزمالك ثالثًا برصيد 55 نقطة، المصري البورسعيدي رابعًا برصيد 52 نقطة، مودرن سبورت خامسًا برصيد 51 نقطة، سموحة سادسًا برصيد 51 نقطة، نادي زد سابعًا برصيد 50 نقطة، سيراميكا كليوباترا ثامنًا برصيد 45 نقطة، إنبي تاسعًا برصيد 44 نقطة، طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 42 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز الـ11 برصيد 41 نقطة، الجونة في المركز الـ12 برصيد 36 نقطة، البنك الأهلي في المركز الـ13 برصيد 35 نقطة، الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة، فاركو في المركز الـ15 برصيد 32 نقطة، بلدية المحلة في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة، المقاولون العرب في المركز الـ 17 “قبل الأخير” برصيد 26 نقطة، الداخلية في المركز الـ 18 “الأخير” برصيد 19 نقطة.

وفي الغد السبت، تُقام 3 مباريات في الجولة الـ 34 في الدوري المصري، وسيلعب فاركو ضد إنبي في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الأهلي يلعب ضد مودرن سبورت في التاسعة مساءً، وفي نفس التوقيت سيلعب الزمالك ضد بلدية المحلة.

وتُختتم مباريات الدوري المصري موسم 2023/ 2024، بعد غدٍ الأحد بلقاء المقاولون العرب ضد الجونة، والداخلية ضد البنك الأهلي في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

بينما في التاسعة مساءً، سيلعب الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدي، وسيلعب زد في نفس التوقيت ضد سيراميكا كليوباترا.