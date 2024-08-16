نيابة عن الملك سلمان وولي العهد.. الخريجي يشارك في حفل تنصيب رئيس الدومينيكان

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في حفل مراسم تنصيب فخامة الرئيس لويس رودولفو أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، وذلك في العاصمة سانتو دومينغو.

ونقل معالي نائب وزير الخارجية، تهنئة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- وتمنياتهما لفخامة الرئيس لويس رودولفو أبي نادر، ولحكومة وشعب الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.