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خلال فترة الانتقالات الصيفية

أزمة تواجه انتقال جالينو لـ الاتحاد .. والسبب !

الثلاثاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
أزمة تواجه انتقال جالينو لـ الاتحاد .. والسبب !
المواطن - محمد سمعه

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رغب نادي الاتحاد في الساعات الأخيرة في التعاقد مع البرازيلي جالينو نجم نادي بورتو البرتغالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأبدت جماهير نادي بورتو غضبها من عدم وجود رغبة لأحد مسؤولي الاتحاد حول ضم اللاعب، حيث تعلم جماهير بورتو أن البرتغالي دومينجو سواريز المدير التنفيذي لنادي الاتحاد ما هو إلا مشجع لبنفيكا البرتغالي حيث قيل إنه رفض انضمام اللاعب البرازيلي للاتحاد، بسبب كراهيته لنادي بورتو.

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تفاصيل عرض الاتحاد لضم جالينو

وذكر الصحافي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو: “الاتحاد تقدم بعرض رسمي جديد لضم جالينو، مقابل 45 مليون يورو، بجانب 5 ملايين أخرى كإضافات”.

جالينو - بورتو البرتغالي

وأضاف فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “المفاوضات تتقدم بين الناديين، حيث يسعى العميد لحسم الصفقة، بعد قرار نادي آرسنال، برفض العرض الرسمي لضم لياندرو تروسارد”.

وكان نادي بورتو البرتغالي، قد رفض عرضًا لضم اللاعب البرازيلي، بقيمة 40 مليون يورو، خاصة أن عقده يتضمن شرطًا جزائيًّا بقيمة 60 مليون يورو، ما دفع إدارة العميد لتقديم عرض جديد، أملًا في حسم الصفقة.

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، منافسات الموسم الرياضي الحالي، بتحقيق الفوز في أول جولتين من دوري روشن السعودي ضد الخلود بهدف والتعاون بنتيجة 2- 1.

وفي سياق آخر، أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده مع اللاعب البرتغالي دانيلو بيريرا، نجم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن دانيلو بيريرا اجتاز، أمس الاثنين، الفحوصات الطبية التي أجراها في باريس، تمهيدًا للتوقيع مع الاتحاد.

 

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