أمطار وبرد وسيول على منطقة المدينة المنورة حتى الـ 11 مساء 

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء من أمطار غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات العلا وخيبر والحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وبين المركز عبر حسابه بمنصة إكس، أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

أمطار جدة

وقال المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن أمطار جدة قد تستمر إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل تدريجيًّا، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتسهيل أعمالها الميدانية.