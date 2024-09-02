أول طائرة بجناح واحد تحلق في عام 2030

كشفت أول شركة طيران كبرى، عن تصميم مذهل لطائرة ذات جناح واحد، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة بحلول عام 2030.

التصميم الجديد للطائرة

وكشفت الصور عن التصميم الذي ينبئ بحدود جديدة للسفر بالطائرات والتي قد تصبح حقيقة واقعة في غضون ست سنوات.

وتستثمر شركة الطيران الكبرى في “طائرة المستقبل” المذهلة ذات الجناح الواحد، والتي تتطلع إلى تشغيل الطائرة بحلول عام 2030.

خطوة جريئة بمجال الطيران

أعلنت شركة الطيران الأمريكية Alaska Airlines عن استثمارها في شركة الطيران JetZero، التي تعمل على تطوير طائرة الركاب الثورية التي حصلت على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية قبل بضعة أشهر.

وتعد ألاسكا أول شركة طيران تجارية تتخذ هذه الخطوة الجريئة المستقبلية. وتقول التقارير: إن المزيد من شركات الطيران تدرس الآن خيارات الشراء أيضًا للتصميم المبتكر.

استهلاك وقود أقل

يذكر أن الطائرة من الجيل التالي تحقق استهلاك وقود أقل بنسبة 50 في المائة وانبعاثات كربونية أقل مع توفير تصميم مقصورة دراماتيكي بمقاعد تشبه مقاعد المسرح.

يبدو أن ألاسكا رائدة في استكشاف خيارات السفر منخفضة الانبعاثات الكربونية، حيث استثمرت في عام 2021 في شركة ZeroAvia التي تعمل بالهيدروجين والكهرباء.