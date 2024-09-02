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صحة وطب‎
قبل 30 عامًا من حدوثها

اختبار دم يتنبأ بالنوبات القلبية

الثلاثاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
اختبار دم يتنبأ بالنوبات القلبية
المواطن - فريق التحرير

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كشف علماء أن اختبار الدم البسيط ثلاثي الأبعاد، يمكنه التنبؤ بدقة بخطر إصابة المريض بنوبة قلبية وسكتة دماغية قبل 30 عامًا من حدوثها.

التعرف على مشاكل القلب

وفي الوقت الحاضر، يقوم الأطباء عادة بإجراء اختبار الكوليسترول (المعروفة باسم LDL)، لتحديد ما إذا كان الشخص معرضًا لمشاكل القلب المختلفة، أم لا.

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ولكن في الدراسة الجديدة التي أجريت على مدى 3 عقود، اختبر الباحثون أيضًا الدم بحثًا عن اثنين من المؤشرات الحيوية الإضافية: “سي آر بي” وهو بروتين ينتجه الكبد ويزداد استجابة للالتهابات، و”ليبوبروتين إيه”، وهو نوع من الدهون في الجسم.

مؤشرات اختبار الدم

واستنتجت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “نيو إنغلاند” الطبية أن اختبار الدم الذي يفحص المؤشرات الحيوية الثلاثة يعطي صورة أكثر دقة وتفصيلًا لصحة قلب المريض، مما سيحدث ثورة في الرعاية الوقائية.

وقال الدكتور بول ريدكر، مؤلف الدراسة الرئيسي، لشبكة “إن بي سي نيوز”: “تمثل هذه المؤشرات الثلاثة عمليات بيولوجية مختلفة. وهي تخبرنا لماذا يكون شخص ما في خطر فعلي”.

كشف عوامل الخطر

ويحث ريدكر الآن الأطباء الآخرين على إجراء اختبار الدم ثلاثي الأبعاد، عندما يكون المرضى في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، للكشف المبكر عن عوامل الخطر التي قد يتم تجاهلها. وأعلن ريدكر: “لن يعالج الأطباء الأشياء التي لا يقيسونها”.

وبالنسبة للدراسة التي قادها ريدكر، أجرى الأطباء اختبارات دم على ما يقرب من 30 ألف امرأة أمريكية على مدى 30 عامًا، وفحصوا المؤشرات الحيوية الثلاثة المنفصلة.

متوسط عمر المشاركة

وعندما بدأت الدراسة في منتصف التسعينات، كان متوسط ​​عمر المشاركة 55 عامًا.

وعلى مدى العقود الثلاثة التالية، عانت 13 في المائة من المتطوعات من مشكلة بالقلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

خطر الإصابة بمشاكل القلب

وانتهى الأمر بالنساء اللاتي لديهن أعلى مستويات من البروتين الدهني (أ) في بداية الدراسة إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلة في القلب والأوعية الدموية بنسبة 33 في المائة.

وفي الوقت نفسه، كانت النساء اللاتي لديهن أعلى مستويات من البروتين التفاعلي (سي) أكثر عرضة للخطر بنسبة مذهلة بلغت 70 في المائة. وعند اختبارها مع الكوليسترول، كانت النساء اللاتي لديهن أعلى مستويات في الفئات الثلاث أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بـ3 مرات.

ومع ذلك، يقول الأطباء: إنه من خلال الكشف المبكر عن طريق فحوصات الدم، يمكن وضع طرق الوقاية المناسبة للحد بشكل كبير من عدد المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة في القلب.

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