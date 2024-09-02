الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي دانيلو بيريرا قادمًا من باريس سان جيرمان

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أعلن نادي الاتحاد- قبل قليل- عن تعاقده مع اللاعب البرتغالي دانيلو بيريرا، نجم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن دانيلو بيريرا اجتاز، أمس الاثنين، الفحوصات الطبية التي أجراها في باريس، تمهيدًا للتوقيع مع الاتحاد.
ولفت فابريزيو رومانو، إلى أن الاتحاد أنهى اتفاقه مع باريس سان جيرمان، على ضم اللاعب البرتغالي، مقابل 5 ملايين يورو، كما أبدى بيريرا موافقته على الانتقال إلى دوري روشن السعودي.