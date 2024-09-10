Icon

مسيرات الفرح في ميادين وطرقات الشمالية احتفاءً باليوم الوطني الـ94 Icon مباني وشوارع الباحة تتوشح بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني Icon أعراض الإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها Icon عروض عسكرية وجلسات حوارية في عز الوطن 3 احتفاءً باليوم الوطني Icon ضبط 1022 دراجة آلية مخالفة في مختلف المناطق Icon ركلات الترجيح تُهدي الوحدة العبور لثمن نهائي كأس الملك Icon موعد مباراة الأهلي المصري ضد العين الإماراتي والقناة الناقلة Icon بثنائية .. خسارة الإنتر ضد ميلان Icon احتفال السعودية بـ اليوم الوطني يتزامن مع تعامد الشمس على خط الاستواء Icon سعيد بن سلّام: صافحت الملك عبدالعزيز بيميني هذه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال نقلها من جدة والمشاركة للسعوديين فقط

الجائزة سيارة فاخرة.. آل الشيخ يطلق مسابقة أجمل صورة لطائرات موسم الرياض

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
الجائزة سيارة فاخرة.. آل الشيخ يطلق مسابقة أجمل صورة لطائرات موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، عن مسابقة أجمل تصوير للطائرات المشاركة في موسم الرياض خلال انتقالها من جدة للرياض.

ويشترط أن يكون المتسابق من أبناء المملكة العربية السعودية وأن تكون الصورة مملوكة له وذلك في إطار تشجيع المواهب الوطنية.

قد يهمّك أيضاً
أسعار الدخول لـ الرياض زوو

أسعار الدخول لـ الرياض زوو

هنا أسعار ورابط حجز تذاكر ليلة سهم

هنا أسعار ورابط حجز تذاكر ليلة سهم

ولفت آل الشيخ إلى أن الجائزة الأولى في المسابقة عبارة عن سيارة فاخرة للفائز بالمسابقة.

وقال آل الشيخ عبر منصة إكس :” مشاعركم وفرحتكم في جولة الطيارات إلى أن تصل الرياض أسعدتني جدا وغير مستغربة.. لذلك سنعمل مسابقة أجمل تصوير للطائرات في طريقها للرياض سواء فيديو أو صورة وسيحصل على سيارة جديدة فاخرة”.

وقد تفاعل العديد من المواطنين مع المبادرة وقاموا بالرد على تغريدة آل الشيخ بصورهم الخاصة التي توثق رحلة انتقال الطائرات المشاركة في موسم الرياض من جدة إلى العاصمة السعودية.

 

وأشاد المتابعون بهذه البادرة الطيبة من المستشار تركي آل الشيخ مؤكدين أن هذا الأمر ليس بمستغرب وفي نفس الوقت طالبوا بزيادة عدد الجوائز لتشمل أكبر عدد من أبناء المملكة المشاركين في المسابقة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • فايز الشهري

    انها قبلة المسلمين مهوى الافئدة ارض الحرمين , ارض العز والأمن والأمان وطاعة الرحمن ,, السعودية العظمي قول وفعل

إقرأ المزيد

اللحظات الأخيرة قبل انطلاق طائرات موسم الرياض إلى بوليفارد رنواي
السعودية اليوم

اللحظات الأخيرة قبل انطلاق طائرات موسم الرياض...

السعودية اليوم
بعد مسيرة 12 يوماً قطعتها “الطائرات الثلاث” براً.. الرياض تستقبلها في منطقة “بوليفارد رن واي”
السعودية اليوم

بعد مسيرة 12 يوماً قطعتها “الطائرات الثلاث”...

السعودية اليوم
في زمن قياسي.. وصول طائرات موسم الرياض إلى البوليفارد
أخبار رئيسية

في زمن قياسي.. وصول طائرات موسم الرياض...

أخبار رئيسية
نجوم الملاكمة يتألقون في حفل استقبال Riyadh Season Card Wembley Edition
الرياضة

نجوم الملاكمة يتألقون في حفل استقبال Riyadh...

الرياضة
الأقمار الصناعية ترصد طائرات موسم الرياض قرب شقراء
السعودية اليوم

الأقمار الصناعية ترصد طائرات موسم الرياض قرب...

السعودية اليوم