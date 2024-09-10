الجائزة سيارة فاخرة.. آل الشيخ يطلق مسابقة أجمل صورة لطائرات موسم الرياض

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أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، عن مسابقة أجمل تصوير للطائرات المشاركة في موسم الرياض خلال انتقالها من جدة للرياض.
ويشترط أن يكون المتسابق من أبناء المملكة العربية السعودية وأن تكون الصورة مملوكة له وذلك في إطار تشجيع المواهب الوطنية.
ولفت آل الشيخ إلى أن الجائزة الأولى في المسابقة عبارة عن سيارة فاخرة للفائز بالمسابقة.
وقال آل الشيخ عبر منصة إكس :” مشاعركم وفرحتكم في جولة الطيارات إلى أن تصل الرياض أسعدتني جدا وغير مستغربة.. لذلك سنعمل مسابقة أجمل تصوير للطائرات في طريقها للرياض سواء فيديو أو صورة وسيحصل على سيارة جديدة فاخرة”.
وقد تفاعل العديد من المواطنين مع المبادرة وقاموا بالرد على تغريدة آل الشيخ بصورهم الخاصة التي توثق رحلة انتقال الطائرات المشاركة في موسم الرياض من جدة إلى العاصمة السعودية.
وأشاد المتابعون بهذه البادرة الطيبة من المستشار تركي آل الشيخ مؤكدين أن هذا الأمر ليس بمستغرب وفي نفس الوقت طالبوا بزيادة عدد الجوائز لتشمل أكبر عدد من أبناء المملكة المشاركين في المسابقة.
فايز الشهري
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