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إثر تجمع لمياه الأمطار

المرور يغلق نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين في جدة

الثلاثاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
المرور يغلق نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين في جدة
المواطن- فريق التحرير

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أعلن المرور إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين بمحافظة جدة في الاتجاهين، مؤقتًا، إثر تجمع لمياه الأمطار، بالتعاون مع الجهات المعنية.

أمطار جدة

وقال المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن أمطار جدة قد تستمر إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل تدريجيًّا، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتسهيل أعمالها الميدانية.

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وتشهد مدينة جدة هطول أمطار على معظم الأحياء، وسط وجود لمعظم الأجهزة المختصة لمتابعة الحالة.

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