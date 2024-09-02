المرور يغلق نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين في جدة

كارفاخال: أتمنى البقاء في الريال لسنوات عديدة بداية مميزة لـ مراد خضري مع الوحدة إنفانتينو يطلق شعار كأس العالم للأندية 2025 السفارة في فيتنام لـ السعوديين: احذروا العاصفة ياغي YAGI الوطنية للأمن السيبراني تطلق المرحلة الثانية من برنامج “سايبرك” الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأن تحديث لـ Huawei سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 7.4 مليارات ريال شاهد.. إحباط تهريب 236 كجم كوكايين مخبأة بشحنة موز لاعب منتخب إندونيسيا: مجموعتنا الأصعب ونسعى للتأهل جيسوس مشيدًا بـ البريك: يجب أن يكون مثالًا لشباب الهلال
أعلن المرور إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين بمحافظة جدة في الاتجاهين، مؤقتًا، إثر تجمع لمياه الأمطار، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن أمطار جدة قد تستمر إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل تدريجيًّا، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتسهيل أعمالها الميدانية.
وتشهد مدينة جدة هطول أمطار على معظم الأحياء، وسط وجود لمعظم الأجهزة المختصة لمتابعة الحالة.