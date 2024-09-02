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تقارير كشفت أن الفرنسي زيدان مرشح لتدريب العالمي

النصراويون: طرد لويس كاسترو مطلبنا

الثلاثاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
النصراويون: طرد لويس كاسترو مطلبنا
المواطن - محمد سمعه

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طالبت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، شركة النادي بالتحرك وإقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، ثم التعاقد مع مدرب جديد ينجح في صنع تشكيلة جيدة بين اللاعبين القدامى والجدد المتواجدين حاليًّا في صفوف أصفر الرياض.

ودشن جمهور العالمي اليوم الثلاثاء عبر منصة “إكس” وسمًا بعنوان “طرد كاسترو مطلبنا”.

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وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أن المدربين، الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي، والفرنسي زين الدين زيدان مرشحان للتدريب في دوري روشن خلال الفترة المقبلة.

وتُشير التقارير إلى أنه سيتم إنشاء لجنة مختصة باستقطاب المدربين العالميين للتدريب في دوري المحترفين السعودي، حيث سيتم التخطيط لاستقطاب زيدان وأنشيلوتي.

وارتبط زيدان مؤخرًا بتدريب النصر في حال إقالة البرتغالي لويس كاسترو، مع إمكانية تعيين أنشيلوتي لتدريب نادي الهلال.

وفي أغسطس الماضي، كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيوجه ضربة قوية لـ مواطنه لويس كاسترو مدرب العالمي بمطالبة شركة نادي النصر بإقالته والتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان.

وذكر الصحفي “إدوارد إند” أن النجم البرتغالي أبلغ إدارة العالمي بالإطاحة بكاسترو والتحرك للتعاقد مع زيدان.

وتولى كاسترو تدريب النصر في صيف 2023 ولم يحقق معه إلا بطولة واحدة وهي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في أغسطس من عام 2023 على حساب الهلال.

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