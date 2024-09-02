النصر يتعاقد رسميًّا مع أنجيلو جابرييل من تشيلسي

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أعلن نادي النصر اليوم الثلاثاء عن تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي أنجيلو جابرييل صاحب الـ 19 عامًا قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة “إكس”: “رسميًّا أنجيلو نصراوي، أهلًا بنجمنا الشاب”.
وتتكلف الصفقة 23 مليون يورو، حيث سيتم قيد جابرييل تحت 20 عامًا.
وبوقت سابق، أعلن نادي النصر أمس الاثنين عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي محمد سيماكان قادمًا من نادي لايبزيج الألماني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويلعب اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الغينية كظهير أيمن ومدافع، كما سبق له اللعب في صفوف أندية ستراسبورج الفرنسي ومارسيليا الفرنسي ثم لعب مع نادي لايبزيج خلال الفترة من 2021 إلى عام 2024.