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يستعد للانضمام لنادي نيوم

الهلال يعلن رسميًّا رحيل محمد البريك بعد 10 سنوات .. ونيوم يتعاقد معه

الثلاثاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
الهلال يعلن رسميًّا رحيل محمد البريك بعد 10 سنوات .. ونيوم يتعاقد معه
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي نيوم مساء الاثنين عن ضمه اللاعب محمد البريك من نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وودع الأزرق اللاعب بنشر فيديو له عبر حساب الهلال في منصة “إكس” بعنوان: “عقدين من الزمن في الهلال بـ 17 بطولة، شكرًا البريك”.

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وكان البريك ظهر لأول مرة في صفوف الفريق الكروي الأول بالهلال في عام 2014.

 

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