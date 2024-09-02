الهلال يعلن رسميًّا رحيل محمد البريك بعد 10 سنوات .. ونيوم يتعاقد معه

أعلن نادي نيوم مساء الاثنين عن ضمه اللاعب محمد البريك من نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وودع الأزرق اللاعب بنشر فيديو له عبر حساب الهلال في منصة “إكس” بعنوان: “عقدين من الزمن في الهلال بـ 17 بطولة، شكرًا البريك”.

وكان البريك ظهر لأول مرة في صفوف الفريق الكروي الأول بالهلال في عام 2014.