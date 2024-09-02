الهلال يعلن رسميًّا رحيل محمد البريك بعد 10 سنوات .. ونيوم يتعاقد معه

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أعلن نادي نيوم مساء الاثنين عن ضمه اللاعب محمد البريك من نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وودع الأزرق اللاعب بنشر فيديو له عبر حساب الهلال في منصة “إكس” بعنوان: “عقدين من الزمن في الهلال بـ 17 بطولة، شكرًا البريك”.
وكان البريك ظهر لأول مرة في صفوف الفريق الكروي الأول بالهلال في عام 2014.