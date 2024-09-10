بدء التسجيل في برنامج تأهيل قائدي القطار للعمل مع رينفي

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدي القطار للعمل مع شركة رينفي السعودية، إحدى الشركات المشغلة لمشروع قطار الحرمين السريع.

مزايا البرنامج

وأوضح المعهد أن هذا البرنامج التدريبي له العديد من المزايا هي أن مدة البرنامج عام كامل، التوظيف في شركة رينفي بمهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج التدريبي، مع مكافأة شهرية 4000 ريال أثناء التدريب وراتب يصل إلى 8000 ريال بعد اجتياز البرنامج، مع تأمين طبي والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

الشروط العامة للقبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– عمر المتقدم بين 20 إلى 35 عامًا.

– يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

– معدل الثانوية العامة لا يقل عن 70% فيما أعلى.

– مستوى اللغة الإنجليزية لا يقل عن 70 درجة فأعلى في اختبار STEP أو ما يعادلها.

– اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

ولفت المعهد إلى أن التسجيل يبدأ من اليوم ويستمر حتى 23 سبتمبر الجاري، فيما يبدأ البرنامج التدريبي فعليًا يوم 17 نوفمبر 2024.