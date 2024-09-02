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بدا ضخمًا على غير المعتاد

برق جدة يضيء السماء ولقطات توثق

الثلاثاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٨ صباحاً
برق جدة يضيء السماء ولقطات توثق
المواطن- فريق التحرير

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أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي البرق وهو يضيء سماء جدة.

وبينت الصور البرق الذي تخلل الأمطار الغزيرة على جدة، حيث بدا ضخمًا على غير المعتاد.

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وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه اليوم، من أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على منطقة مكة المكرمة تشمل تأثيراتها محافظة جدة، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول.

أمطار جدة

وقال المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن أمطار جدة قد تستمر إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل تدريجيًّا، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتسهيل أعمالها الميدانية.

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