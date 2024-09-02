برق جدة يضيء السماء ولقطات توثق

كارفاخال: أتمنى البقاء في الريال لسنوات عديدة بداية مميزة لـ مراد خضري مع الوحدة إنفانتينو يطلق شعار كأس العالم للأندية 2025 السفارة في فيتنام لـ السعوديين: احذروا العاصفة ياغي YAGI الوطنية للأمن السيبراني تطلق المرحلة الثانية من برنامج “سايبرك” الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأن تحديث لـ Huawei سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 7.4 مليارات ريال شاهد.. إحباط تهريب 236 كجم كوكايين مخبأة بشحنة موز لاعب منتخب إندونيسيا: مجموعتنا الأصعب ونسعى للتأهل جيسوس مشيدًا بـ البريك: يجب أن يكون مثالًا لشباب الهلال
أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي البرق وهو يضيء سماء جدة.
وبينت الصور البرق الذي تخلل الأمطار الغزيرة على جدة، حيث بدا ضخمًا على غير المعتاد.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه اليوم، من أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على منطقة مكة المكرمة تشمل تأثيراتها محافظة جدة، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول.
وقال المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن أمطار جدة قد تستمر إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل تدريجيًّا، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتسهيل أعمالها الميدانية.