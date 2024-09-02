Icon

كارفاخال: أتمنى البقاء في الريال لسنوات عديدة Icon بداية مميزة لـ مراد خضري مع الوحدة Icon إنفانتينو يطلق شعار كأس العالم للأندية 2025 Icon السفارة في فيتنام لـ السعوديين: احذروا العاصفة ياغي YAGI Icon الوطنية للأمن السيبراني تطلق المرحلة الثانية من برنامج “سايبرك” Icon الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأن تحديث لـ Huawei Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 7.4 مليارات ريال Icon شاهد.. إحباط تهريب 236 كجم كوكايين مخبأة بشحنة موز Icon لاعب منتخب إندونيسيا: مجموعتنا الأصعب ونسعى للتأهل Icon جيسوس مشيدًا بـ البريك: يجب أن يكون مثالًا لشباب الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يجب تجنب الضغط على المكابح بسرعة

تقيدوا بتعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار

الثلاثاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
تقيدوا بتعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوصت الهيئة العامة للطرق، قائدي المركبات بعددٍ من تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار، حيث أوصت الهيئة بتجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، بالإضافة إلى أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مسّاحات الزجاج بشكل مستمر.

وأكدت الهيئة عبر حسابها بمنصة إكس، أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة إلى أهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.

قد يهمّك أيضاً
خلال أسبوع.. الدفاع المدني ينقذ 154 شخصاً جراء الأمطار والسيول

خلال أسبوع.. الدفاع المدني ينقذ 154 شخصاً جراء الأمطار والسيول

شاهد.. صور وفيديوهات توثق أمطار وسيول الجوف

شاهد.. صور وفيديوهات توثق أمطار وسيول الجوف

أمطار جدة

وقال المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن أمطار جدة قد تستمر إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل تدريجيًّا، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتسهيل أعمالها الميدانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة والجموم حتى الـ10 مساءً
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة والجموم حتى...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة وبروق تضيء سماء مكة المكرمة
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبروق تضيء سماء مكة المكرمة

السعودية اليوم
ما أبرز أسباب سيول المدينة المنورة أمس؟
السعودية اليوم

ما أبرز أسباب سيول المدينة المنورة أمس؟

السعودية اليوم
لقطات من زخات المطر على المسجد النبوي الليلة
السعودية اليوم

لقطات من زخات المطر على المسجد النبوي...

السعودية اليوم
أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات البرد تجري السيول في الباحة
السعودية اليوم

أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات البرد تجري...

السعودية اليوم
لقطات لأمطار غزيرة على جنوب مهد الذهب بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

لقطات لأمطار غزيرة على جنوب مهد الذهب...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة وانعدام الرؤية في الباحة وتبوك حتى الـ10 مساءً
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وانعدام الرؤية في الباحة وتبوك...

السعودية اليوم
سيول المدينة المنورة ترسم لوحة ربانية خلابة بوادي العقيق
السعودية اليوم

سيول المدينة المنورة ترسم لوحة ربانية خلابة...

السعودية اليوم