تنويه مهم من حساب المواطن بشأن عقد الإيجار

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قال حساب المواطن: إنه لابد من تطابق العنوان الوطني في الحساب بالبرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بالمستفيد في سبل؛ حتى لا تتأثر أهليته واستحقاقه.
ولا توجد شروط معينة تمنع الفرد من عدم التسجيل بل التسجيل متاح للجميع لكن هناك معايير للأهلية في حال انطبقت على الفرد يتم قبول طلبه وينتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة تحديد الاستحقاق وفيها يتم تحديد المبلغ الشهري الذي يحصل عليه المستفيد من الدعم.
وبشكل عام يصرف حساب المواطن بحسب الشروط التالية :
ويتم تحديد قيمة الدعم بعد صدور نتائج الأهلية بحسب عدد من المعايير منها :
عبدالرحمن سعيد
هناك عقود ايجار ورقية قديمة منذ عام 1400 و14001 عندما تم عرضها على منصة ايحار لجعلها عقود الكترونية حسب نظام منصة ايحار رفضت وحصل من دلك مشاكل فمن واجب منصة ايجار ان تكون منصة وطنية تراعي حالة المواطن في حالات وجود عقود ايجار قديمة كما هو الحال مع كتابات العدل حولت الصكوك القديمة الى صكوك الكترونية وليس هنا ك مشاكل والحق يقال – فادا كانت منصة ايجار لديها غرامات من حيث تحويل العقد الورقي القديم الى عقد الكتروني حسب منصة ايجار فلا مانع تنفذ الغرامة ويتحول العقد القديم الى عقد الكتروني بدون اي تعطيل للعين المؤجر ومشاكل بين صاحب العقار والمستأجر فكفاية مشاكل يا منصة ايجار