تنويه مهم من حساب المواطن بشأن عقد الإيجار

قال حساب المواطن: إنه لابد من تطابق العنوان الوطني في الحساب بالبرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بالمستفيد في سبل؛ حتى لا تتأثر أهليته واستحقاقه.

شروط التسجيل

ولا توجد شروط معينة تمنع الفرد من عدم التسجيل بل التسجيل متاح للجميع لكن هناك معايير للأهلية في حال انطبقت على الفرد يتم قبول طلبه وينتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة تحديد الاستحقاق وفيها يتم تحديد المبلغ الشهري الذي يحصل عليه المستفيد من الدعم.

وبشكل عام يصرف حساب المواطن بحسب الشروط التالية :

أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا في العام.

ألا يتجاوز الدخل الشهري حد الدخل المانع من الحصول على الدعم.

تقديم المستندات المطلوبة بحسب حالة كل فرد.

ويتم تحديد قيمة الدعم بعد صدور نتائج الأهلية بحسب عدد من المعايير منها :