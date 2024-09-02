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يأتي بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة

سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy M05 الجديد

الثلاثاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٩ صباحاً
سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy M05 الجديد
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت صفحة هاتف Galaxy M05 الرسمية على موقع سامسونج، استعدادًا للإعلان المرتقب عن الهاتف في السوق الهندي.

هاتف Galaxy M05

وكشفت التسريبات عن هاتف Galaxy M05 وذلك للمرة الأولى خلال شهر يوليو الماضي؛ مما يؤكد اقتراب موعد القيام بالإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

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وظهر الهاتف في الصفحة الرسمية على موقع سامسونج، كما تم القيام بتسجيل الهاتف في منصة BIS خلال الفترة الماضية.

مواصفات هاتف Galaxy M05

ووفقًا لموقع “mysmartprice يذكر أن هاتف Galaxy M05 يأتي بعد إصدار الشركة الحالي Galaxy M04، والذي انطلق بشكل رسمي للأسواق في 2022.

ويأتي هاتف Galaxy M04 للأسواق بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة، وبدقة عرض 720 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة لمعدل تحديث 60 Hz.

رقاقة معالج Helio P35

يأتي الهاتف برقاقة معالج Helio P35، وبذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وبسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، أما في إعدادات الكاميرا فتقدم سامسونج هذا الإصدار بمستشعر رئيسي وبدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، وذلك لعمق التصوير، وبمستشعر سيلفي وبدقة 5 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف لبطارية بقدرة 5000 mAh، ولتقنية الشحن بقدرة 15W.

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