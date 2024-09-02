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أوضح خبير الفلك والطقس الدكتور خالد الزعاق، سبب خطورة الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر في بحر العرب.
وقال الزعاق خلال فقرته المذاعة على قناة العربية: إن بحر العرب متواجد بين مداري السرطان والجدي وخط الاستواء، وهي مساحة تتعامد عليها الشمس صيفًا وشتاء؛ لذلك تنشط تياراته المائية في الربيع والخريف.
وأكمل أن نشاط تلك التيارات جراء تكون الأعاصير في الفترة من 21 إبريل إلى 21 يونيو، والفترة من 21 سبتمبر إلى 21 نوفمبر، وأخطرها الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر حيث يتجنب البحارة هاتين الفترتين.
وتابع أن الإعصار حال تكوّن خارج هاتين الفترتين يجهض ولا يستكمل مساره، وخلال القرن الماضي ما تكوّن إعصار في أغسطس إلا ثلاث مرات: 1944، 1964، 1976م، وفي آخر أغسطس يدخل موسم سهيل حيث بداية موسم الأمطار الموسمية.