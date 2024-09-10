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سبب عدم صرف حساب المواطن لأصحاب الاعتراضات المقبولة بعد 10 أغسطس

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣١ صباحاً
سبب عدم صرف حساب المواطن لأصحاب الاعتراضات المقبولة بعد 10 أغسطس
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن عن سبب عدم صرف الدعم لأصحاب الاعتراضات المقبولة بعد 10 أغسطس الماضي وعدم شمولهم في دفعة سبتمبر التي تم إيداعها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال عبر منصة إكس عن سبب عدم صرف الدعم : في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ “10 أغسطس” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر “أكتوبر”.

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نشاط الحساب البنكي

وفي سياق متصل قالت خدمة المستفيدين إنه في حال كان الحساب البنكي الخاص بالمستفيد “غير نشط ” لن يتم صرف الدعم وستكون حالة الدفعة لديه “مرفوضة” ويلزمه تنشيط الحساب البنكي للاستفادة من الدعم ومن ثم الضغط على أيقونة “تأكيد الحساب البنكي” وفي حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات.

إيداع دعم حساب المواطن

وكان البرنامج بدأ في الساعات الأول من صباح اليوم الأربعاء العاشر من سبتمبر في إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر شاملًا الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وقال حساب المواطن إنه سيستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله، ويمكن معرفة مبلغ الاستحقاق عبر تطبيق البرنامج.

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  • نغم بنت نعيم بن هاشم عبدالله

    انا موظفه كلمتني يوم 18 شهر وقالت لي مؤهله حساب مواطن على شهر 9 ولم ينزل لي هذا الشهر حساب مواطن لي اكثر من اربع شهور ما نزل لي ورفعت اعتراضات وعدم الرد وعدم الاجابه

  • نغم بنت نعيم بن هاشم عبدالله

    وانا مستفيده من الضمان الاجتماعي ومستحقه من سكني وللحين كمان سكني ما سلمونا لي اكثر من اربع اعوام وانا مقدمه على السكن وليس لدي منزل وجلسه عند ناس بغرفه

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