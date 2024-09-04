صدمة لـ ميتروفيتش بسبب صفقة الهلال الجديدة !

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كشف الإعلامي بتال القوس صدمة مُدوية عن اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش وذلك بعد التعاقد مع البرازيلي ماركوس ليوناردو.
وقال القوس عبر حسابه في منصة “إكس”: “أتوقع أن يجلس ميترو على الدكة”.
وكان البرازيلي ليوناردو وصل اليوم إلى السعودية، بحسب “الرياضية” للانتظام في تدريبات الأزرق.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال لقطات من توقيع ليوناردو لأزرق الرياض في العاصمة الفرنسية باريس بحضور فهد بن نافل رئيس مؤسسة نادي الهلال غير الربحية.
وكان نادي الهلال قد تقدم بعرض لإدارة بنفيكا البرتغالي لضم اللاعب البرازيلي مقابل 25 مليون يورو، ولكن تم رفضه، ليُقدم الأزرق عرضًا جديدًا بـ40 مليونًا ويحسم الصفقة.
وانضم ماركوس ليوناردو “مواليد 2003”، إلى صفوف بنفيكا البرتغالي في يناير الماضي مقابل 18 مليون يورو، وشارك معه في 24 مباراة، ونجح في تسجيل 8 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.
فيصل
خطه قديمه طلع منكم غبار