نمر يعض ذراع امرأة في حديقة حيوان أسترالية

شهدت إحدى حدائق الحيوانات الأسترالية حادثًا مروعًا، بعدما عض نمر ذراع إحدى مدربات الحيوانات في هجوم في متنزه ترفيهي في أستراليا.

عضة نمر

وقال مدير خدمة الإسعاف في كوينزلاند جاستن باين: إن خدمات الطوارئ تم استدعاؤها إلى دريم وورلد في كوميرا قبل الساعة التاسعة صباحًا.



وأضاف أن المرأة، البالغة من العمر 47 عامًا، والتي تتمتع بخبرة في التعامل مع الحيوانات، “تعرضت لعضة من أحد النمور” قبل ساعة من افتتاح الحديقة صباح الاثنين.

نقل الضحية للمستشفى

ونقلت بسيارة إسعاف إلى مستشفى جامعة جولد كوست في حالة مستقرة.

وقال باين: “من الواضح أن المريضة أصيبت ببعض الجروح الخطيرة نتيجة العضة من الحيوان، وكانت شاحبة للغاية وتشعر بتوعك، لكنها بخير بشكل عام”.