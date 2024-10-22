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قُسمت الإصدارات إلى 5 شرائح

إقفال طرح أكتوبر من الصكوك المحلية بـ 7.830 مليار ريال

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٦ مساءً
إقفال طرح أكتوبر من الصكوك المحلية بـ 7.830 مليار ريال
المواطن - واس

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أكتوبر 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.830 مليار ريال سعودي (سبعة مليار ات وثمان مائة وثلاثون مليون ريال سعودي).

5 شرائح

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى 5 شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 823 مليون ريال سعودي (ثمان مائة وثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 320 مليون (ثلاث مائة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 2.180 مليار ريال سعودي (مليارين ومئة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 1.437 مليار (مليار وأربع مائه وسبعة وثلاثون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة 3.070 مليار (ثلاثة مليار وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.

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