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لا جودة للحياة مع انتشار هذه الآفة

التقنية الحديثة تسهم في الحد من ترويج المخدرات

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
التقنية الحديثة تسهم في الحد من ترويج المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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أكد الاختصاصي النفسي فواز المشرافي، أن التقنية الحديثة تسهم في الحد من ترويج المخدرات.

لا جودة للحياة مع المخدرات

وتابع المشرافي في مداخلة إلى قناة الإخبارية، مساء الثلاثاء أن المملكة مؤمنة بأنه لا جودة للحياة مع انتشار هذه الآفة، حيث تصدت لها بأكثر من جانب، مما يصعب من دخول المواد المخدرة إلى المملكة.

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ولفت إلى تكاتف جميع الجهات والاستراتيجيات التي وضعتها القيادة ترتكز على الوقاية والمكافحة والعلاج، وتم التصدي لتلك الظاهرة من خلال قطاعات وزارة الداخلية والجمارك عبر أنشطة التفتيش والقبض على المهربين والمروجين.

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