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قبل اعتزاله لعب كرة القدم

توني كروس: جددت عقدي مع الريال في 5 دقائق

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٠ مساءً
توني كروس: جددت عقدي مع الريال في 5 دقائق
المواطن - فريق التحرير

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كشف نجم ريال مدريد السابق، الألماني توني كروس، عن كواليس تجديد عقده الأخير مع المرينغي، قبل اعتزال لعب كرة القدم نهائيًا.

توني كروس يكشف تفاصيل تجديد عقده الأخير

وكان توني كروس، قد جدد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بادي ريال مدريد، في صيف 2023، لمدة موسم رياضي واحد فقط، انتهى في صيف 2024.

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توني كروس
كروس – المصدر @FabrizioRomano

وقال كروس في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “تخيل أن تجديد عقدي مع ريال مدريد كان عبارة عن محادثة مدتها 5 دقائق”.

وواصل النجم الألماني المعتزل حديثًا، تصريحاته بشأن عقده الأخير مع المرينغي، قائلًا: “كانت 5 دقائق فقط، سهلة للغاية، ولم يستغرق الأمر أكثر من هذا”.

توني كروس
كروس – المصدر @realmadriden

مسيرة حافلة مع ريال مدريد

وكان توني كروس، قد اعتزل لعب كرة القدم نهائيًا، بعد مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، رافضًا محاولات ريال مدريد بتجديد عقده مع الفريق لموسم رياضي حافل.

وحقق كروس 22 لقبًا في 463 مباراة مع ريال مدريد، أبرزها؛ 4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، و5 ألقاب في كأس العالم للأندية، و4 ألقاب بكأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في الدوري الإسباني.

ريال مدريد - توني كروس - اعتزال توني كروس
كروس – المصدر realmadrid

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