توني كروس: جددت عقدي مع الريال في 5 دقائق

كشف نجم ريال مدريد السابق، الألماني توني كروس، عن كواليس تجديد عقده الأخير مع المرينغي، قبل اعتزال لعب كرة القدم نهائيًا.

توني كروس يكشف تفاصيل تجديد عقده الأخير

وكان توني كروس، قد جدد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بادي ريال مدريد، في صيف 2023، لمدة موسم رياضي واحد فقط، انتهى في صيف 2024.

وقال كروس في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “تخيل أن تجديد عقدي مع ريال مدريد كان عبارة عن محادثة مدتها 5 دقائق”.

وواصل النجم الألماني المعتزل حديثًا، تصريحاته بشأن عقده الأخير مع المرينغي، قائلًا: “كانت 5 دقائق فقط، سهلة للغاية، ولم يستغرق الأمر أكثر من هذا”.

مسيرة حافلة مع ريال مدريد

وكان توني كروس، قد اعتزل لعب كرة القدم نهائيًا، بعد مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، رافضًا محاولات ريال مدريد بتجديد عقده مع الفريق لموسم رياضي حافل.

وحقق كروس 22 لقبًا في 463 مباراة مع ريال مدريد، أبرزها؛ 4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، و5 ألقاب في كأس العالم للأندية، و4 ألقاب بكأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في الدوري الإسباني.