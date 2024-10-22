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ضمن منافسات الجولة الثالثة

دوري أبطال أوروبا.. فوز آرسنال وأستون فيلا وتعادل باريس

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
دوري أبطال أوروبا.. فوز آرسنال وأستون فيلا وتعادل باريس
المواطن - فريق التحرير

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أُقيمت 9 مباريات، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وانتهت 8 منها بالفوز، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء باريس سان جيرمان ضد آيندهوفن.

8 انتصارات في دوري أبطال أوروبا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو، في تحقيق فوز عريض على سرفينا زافيزدا بنتيجة 5\1، وتمكن ميلان الإيطالي من الفوز على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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تشكيل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

وتمكن ريال مدريد من تحويل تأخره بثائية على ملعبه ووسط جماهيره ضد بوروسيا دورتموند إلى فوز عريض بنتيجة 5\2، وحقق سبورتنج لشبونة فوزًا بثنائية خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا ضد شتورم جراتس.

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس – المصدر @ChampionsLeague

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، خسارة قاتلة بهدف على ملعبه ضد شتوتغارت، ونجح جيرونا في الفوز بثنائية على سلوفان براتيسلافا، وتجاوز آرسنال فريق شاختار دونيتسك بهدف.

شتوتغارت
لاعبو شتوتغارت – المصدر @VfB_int

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، انطلاقته المميزة في دوري أبطال أوروبا، وحقق فوزه الثالث على التوالي على حساب بولونيا بهدفين دون رد.

أستون فيلا
لاعبو أستون – المصدر @AVFCOfficial

تعادل باريس سان جيرمان ضد آيندهون

وخيم التعادل على نتيجة مباراة واحدة، حيث تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان أمام ضيفه آيندهون بنتيجة 1\1.

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