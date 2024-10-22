ريال مدريد يقلب الطاولة ويفوز على دورتموند بخماسية

انتهت، منذ قليل، مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، بتحقيق المرينغي لفوز قاتل بنتيجة 5\2.

تقدم بوروسيا دورتموند بثنائية

وبدأت مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند التي أُقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو” بشكل سريع، وضغط الفريقان بقوة بحثًا عن هز الشباك مبكرًا.

ونجح دونيل مالين في تسجيل الهدف الأول لبوروسيا دورتموند عند الدقيقة 30، قبل أن يهز جيمي بينو جيتنز، شباك المرينغي بالهدف الثاني عند الدقيقة 34، لتشتعل المباراة.

وضغط لاعبو المرينغي بقوة لتعديل النتيجة في الدقائق المتبقية، إلا أن الدفاع ظهر بشكل مميز، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد.

ريال مدريد يتألق ويسجل 4 أهداف

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط المرينغي بقوة لتعديل النتيجة، ونجح في تقليص الفارق عند الدقيقة 60 عن طريق أنطونيو روديجر، وبعد دقيقتين، سجل فينيسيوس جونيور هدف التعادل.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ضغط بقوة وظهر بشكل أفضل، وأهدر لاعبيه أكثر من فرصة، قبل أن يسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 83 عن طريق لوكاس فاسكيز.

وتمكن فينيسيوس جونيور، من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 86، قبل أن يحرز الهدف الخامس عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز المرينغي بنتيجة 5\2.