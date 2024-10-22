فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مدير مكتب الرئيس الأوكراني اندريه يرماك.
وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، والجهود المبذولة بشأنها.