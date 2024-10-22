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ناقشا تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢١ مساءً
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مدير مكتب الرئيس الأوكراني اندريه يرماك.

استعراض العلاقات الثنائية

وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، والجهود المبذولة بشأنها.

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