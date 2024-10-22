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لابورت: أشكر الجماهير ونتمنى تحقيق الانتصارات لإسعادهم

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٠ مساءً
لابورت: أشكر الجماهير ونتمنى تحقيق الانتصارات لإسعادهم
المواطن - فريق التحرير

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وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الإسباني إيميريك لابورت، الشكر للجماهير على الدعم الكبير للاعبين، متمنيًا مواصلة الانتصارات لإسعادهم.

لابورت يشكر الجماهير على الدعم

وتحدث لابورت، عن مباراة النصر ضد الاستقلال، قائلًا: “كانت مباراة صعبة، وأعتقد أن حجم الملعب كان صغير بالنسبة لنا، ولم يجعلنا نلعب ونستحوذ وننوع اللعب بالطريقة التي نريد، لكن الأهم أننا حققنا الفوز”.

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وأضاف النجم الإسباني، بعد المباراة: “أشكر جماهير النصر، يسافرون معنا كثيرًا ونجدهم معنا في كل مكان، فخورون جدًا وسعداء جدًا بدعمهم ووجودهم، ونتمنى تحقيق الانتصارات من أجل إسعادهم”.

وشارك لابورت، بشكل أساسي في مباراة النصر ضد الاستقلال اليوم، ونجح في هز الشباك برأسية عند الدقيقة 81، ومنحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جائزة الأفضل في اللقاء.

لابورت
النجم الإسباني – المصدر @AlNassrFC

فوز النصر ضد الاستقلال

ولعب النصر ضد الاستقلال الإيراني على ملعب راشد في دبي، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وانتهت المباراة بتحقيق العالمي لفوز صعب بهدف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رصيده إلى 7 نقاط، محتلًا المركز الرابع في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما تجمد رصيد الاستقلال الإيراني عند 3 نقاط في المركز السادس.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر afc

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