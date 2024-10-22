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مطر الوسم القادم من بحر العرب أكثر غزارة وسحبه سريعة

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
مطر الوسم القادم من بحر العرب أكثر غزارة وسحبه سريعة
المواطن -فريق التحرير

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أكد خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن أمطار الوسم أحيانًا تأتي من بحر العرب، وهذا نادر، وأحيانًا تأتي من هضبة البحيرات من إفريقيا، ويكون هذا غالبًا، أو من حوض البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر.

أمطار بحر العرب

وتابع الزعاق عبر منصة غكس إن الأمطار إذا جاءت من بحر العرب تدخل علينا من البوابة الجنوبية الشرقية. والأمطار إذا دخلت علينا من هذه البوابة تكون غزيرة، وحركة السحب سريعة. وإذا جاءت الأمطار من هضبة البحيرات، أو من حوض البحر الأبيض المتوسط، أو البحر الأحمر، تدخل علينا من البوابة الغربية، وتكون الأمطار هتانة، وحركة السُّحب بطيئة.

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واستكمل: مطر الوسم يروي الأرض، ويُنبت كل شيء، وإذا نزل البحر يطلع لنا اللؤلؤ؛ فالمحارة في هذه الفترة تكون على سطح الماء، وإذا نزل مطر الموسم عليها تنزل إلى قاع البحر، ويتخلق اللؤلؤ، وهو من أنفس أنواع الحلي.

موسم الوسم

ويُعد الوسم، من أشهر مواسم العرب وأحمدها ومن أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية، ويتميز باعتدال درجات الحرارة، وتبلغ عدد أيامه 52 يومًا.

ودخول الوسم يُعد أولى علامات فصل الشتاء، وهطول الأمطار خلاله يهيأ إلى موسم ربيعي مزدهر ودلالة على ظهور الفقع فيه  وفي 15 أكتوبر ينتهي رابع نجوم سهيل وهي الصرفة وسميت بذلك الاسم لانصراف الحر فيها.

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