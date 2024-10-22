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وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٠ مساءً
وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف محطة البحر الأحمر

وأبرزت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول مرافق المخيم.

– فني كهرباء مرافق.

– فني ميكانيكي مرافق.

– فني كهرباء رافعة.

– فني ميكانيكي.

– فني ميكانيكي رافعة.

– منسق اللوجستيات والمستودعات.

– مشرف عمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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