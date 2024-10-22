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وظائف شاغرة في شركة معادن

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٠ مساءً
وظائف شاغرة في شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وطريف، ورأس الخير، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس أول مدني.

– مدير إدارة المشاريع.

– مشغل الطاقة والمرافق.

– مهندس أول تطوير الأعمال.

– مهندس أول التفتيش.

– محلل التكاليف وإعداد التقارير.

– أخصائي أول خدمات العقود.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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