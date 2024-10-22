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جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء العراقي 

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٩ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء العراقي 
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من دولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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