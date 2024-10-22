112 وظيفة شاغرة للجنسين في وزارة الخارجية

أعلنت أعلنت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (112) وظيفة شاغرة للجنسين، على وظائف السلم العام، وترغب شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

تفاصيل وظائف وزارة الخارجية

وبيّنت وزارة الخارجية، أنَ تخصصات الوظائف المطلوبة هي:

– التخصصات الهندسية.

– التخصصات المالية.

– التخصصات القانونية.

– التخصصات الفنية.

– التخصصات الأمنية.

التخصصات الإدارية.

– العلاقات العامة.

– المستودعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الخارجية، أنّ التقديم سيتاح من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 24 ربيع الثاني 1446هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 30 ربيع الثاني 1446هـ.