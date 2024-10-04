Icon

برشلونة يحسم الكلاسيكو برباعية في شباك الريال Icon رينارد يبدأ مشوار مع الأخضر غدًا Icon رينارد بعد عودته للأخضر: لم أكن أنوي الرحيل Icon أمطار على أجزاء من منطقة الرياض لمدة 9 ساعات  Icon تعليم حائل: الدراسة عن بعد غدًا عبر منصة مدرستي Icon الهلال منفردًا بالصدارة.. ترتيب دوري روشن بعد الجولة الثامنة Icon حريق في مستودع بحي نعمان ولا إصابات Icon رينارد يعود رسميًا لتدريب المنتخب السعودي Icon الهلال يعزز صدارته بثنائية في شباك التعاون Icon شاهد.. نيمار بالزي السعودي في مباراة الهلال والتعاون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

4 مواسم تنخفض فيها أسعار حجز الطيران والفنادق

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٧ مساءً
4 مواسم تنخفض فيها أسعار حجز الطيران والفنادق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شددت المختصة في السياحة والسفر هند النصار، على أهمية حجز الطيران والفنادق قبل الرحلة بـ6 أسابيع.

وقالت النصار في تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء إن الحجز بتلك الطريقة يوفر 40 % من قيمة الرحلة، فيما يجب مراعاة بعض المواسم التي تنخفض فيها أسعار التذاكر مثل نهاية شهر سبتمبر، وشهر أكتوبر، ونوفمبر، وأول أسبوعين من شهر ديسمبر.

قد يهمّك أيضاً
سلطان بن سلمان يُكرم مسؤولي المدينة لدعمهم البرامج السياحة

سلطان بن سلمان يُكرم مسؤولي المدينة لدعمهم البرامج السياحة

هيئة السياحة: نتوقع 12 مليون زائر لمهرجانات صيف السعودية

هيئة السياحة: نتوقع 12 مليون زائر لمهرجانات صيف السعودية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد