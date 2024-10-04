4 مواسم تنخفض فيها أسعار حجز الطيران والفنادق

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شددت المختصة في السياحة والسفر هند النصار، على أهمية حجز الطيران والفنادق قبل الرحلة بـ6 أسابيع.
وقالت النصار في تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء إن الحجز بتلك الطريقة يوفر 40 % من قيمة الرحلة، فيما يجب مراعاة بعض المواسم التي تنخفض فيها أسعار التذاكر مثل نهاية شهر سبتمبر، وشهر أكتوبر، ونوفمبر، وأول أسبوعين من شهر ديسمبر.