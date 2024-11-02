أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة العُلا

هطلت اليوم أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من محافظة العُلا، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية ، الجوف، تمتد إلى أجزاء من منطقة تبوك خاصة الشرقية منها.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم ، الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.