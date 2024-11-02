إحباط ترويج 2980 قرصًا من الإمفيتامين المخدر في عسير

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطن بمنطقة عسير لترويجه 2,980 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضحت مكافحة المخدرات، أنه جرى إيقاف المروج للإمفيتامين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.