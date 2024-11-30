Icon

تشيلسي يفوز على أستون فيلا بثلاثية Icon مسار العصا البيضاء.. “المواطن” توثق تجربة المكفوفين في قطار الرياض Icon طريقة معرفة الأجر المسجل والخاضع للاشتراك في التأمينات Icon بثنائية.. ريال مدريد يعبر خيتافي Icon فيصل بن فرحان يرأس وفد السعودية بالقاهرة بمؤتمر مساعدات غزة Icon إنتر ميامي يقتحم مفاوضات ضم محمد صلاح Icon لقطات من استقبال محمد بن زايد لولي العهد في الإمارات Icon موعد مباراة النصر والسد والقنوات الناقلة Icon وزير الخارجية الكويتي: القمة الخليجية الـ45 شهدت اعتماد العديد من القرارات المهمة Icon درجات الحرارة المتوقعة في الرياض خلال ديسمبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية

إغلاق طريق القدية 12 يومًا

السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٠ مساءً
إغلاق طريق القدية 12 يومًا
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للطرق، بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الطرق، إغلاق طريق القدية بشكل مؤقت ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024م.

وبحسب ما ذكرت الهيئة عبر منصة إكس، يستمر الإغلاق في الاتجاهين لمدة 6 أيام، والاتجاه إلى مكة المكرمة وعكسها إلى الرياض لمدة 12 يومًا؛ وذلك بهدف تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية للطريق.

قد يهمّك أيضاً
تطبيقات الهاتف تخطف الأرواح وتنثر الدماء على الطرق السريعة

تطبيقات الهاتف تخطف الأرواح وتنثر الدماء على الطرق السريعة

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب الأمطار

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب الأمطار

وقالت: إنه سيتم فتح الطريق أمام الحركة المرورية خلال عطلة نهاية الأسبوع من الساعة الـ1 صباحًا إلى الـ4 صباحًا؛ لتخفيف الأثر على مستخدمي الطريق. وقد تم تحويل حركة السير إلى طريق ديراب لتسهيل التنقل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد