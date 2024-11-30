إغلاق طريق القدية 12 يومًا

أعلنت الهيئة العامة للطرق، بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الطرق، إغلاق طريق القدية بشكل مؤقت ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024م.

وبحسب ما ذكرت الهيئة عبر منصة إكس، يستمر الإغلاق في الاتجاهين لمدة 6 أيام، والاتجاه إلى مكة المكرمة وعكسها إلى الرياض لمدة 12 يومًا؛ وذلك بهدف تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية للطريق.

وقالت: إنه سيتم فتح الطريق أمام الحركة المرورية خلال عطلة نهاية الأسبوع من الساعة الـ1 صباحًا إلى الـ4 صباحًا؛ لتخفيف الأثر على مستخدمي الطريق. وقد تم تحويل حركة السير إلى طريق ديراب لتسهيل التنقل.