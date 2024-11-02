ابن زكري: نعرف قوة التعاون وكنا نستحق الفوز

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أكد المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، كان يستحق الفوز ضد التعاون، مساء اليوم السبت.
ولعب التعاون ضد الخلود على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1.
وتحدث بن زكري، في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة، قائلًا: “لعبنا مباراةً مثيرةً وجريئةً.. حضرنا للمباراة، ورويدًا رويدًا تظهر نتائجنا”.
وتابع المدرب الجزائري: “خرجنا بتعادلٍ من أمام فريقٍ محترمٍ، ونعرف قوة التعاون. هذا ثالث تعادلٍ يتحقَّق، وكنا نستحق الفوز”.
وأضاف بن زكري: “أشكر اللاعبين على روحهم، والمستقبل أمامنا.. الأسبوع المقبل سنحقق الفوز، صحيحٌ أننا تعادلنا ثلاث مراتٍ، لكننا نعمل على الفوز، علمًا أن إصابة أليو ديانج أربكت حساباتنا، وسننتظر فحوصاته”.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل التعاون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن.