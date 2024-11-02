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ضمن منافسات دوري روشن

ابن زكري: نعرف قوة التعاون وكنا نستحق الفوز

السبت ٢ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ٩:٥٠ مساءً
ابن زكري: نعرف قوة التعاون وكنا نستحق الفوز
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، كان يستحق الفوز ضد التعاون، مساء اليوم السبت.

تعادل التعاون ضد الخلود

ولعب التعاون ضد الخلود على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1.

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التعاون ضد الخلود
جانب من المباراة – المصدر @AltaawounFC

بن زكري يُعلق على المباراة

وتحدث بن زكري، في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة، قائلًا: “لعبنا مباراةً مثيرةً وجريئةً.. حضرنا للمباراة، ورويدًا رويدًا تظهر نتائجنا”.

وتابع المدرب الجزائري: “خرجنا بتعادلٍ من أمام فريقٍ محترمٍ، ونعرف قوة التعاون. هذا ثالث تعادلٍ يتحقَّق، وكنا نستحق الفوز”.

التعاون ضد الخلود - التعاون والخلود
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وأضاف بن زكري: “أشكر اللاعبين على روحهم، والمستقبل أمامنا.. الأسبوع المقبل سنحقق الفوز، صحيحٌ أننا تعادلنا ثلاث مراتٍ، لكننا نعمل على الفوز، علمًا أن إصابة أليو ديانج أربكت حساباتنا، وسننتظر فحوصاته”.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل التعاون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن.

الخلود
لاعبو الفريق – المصدر @AlkholoodClub

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