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الأهلي يفتتح مشواره في الدوري المصري بخماسية ضد سيراميكا

السبت ٢ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٨ مساءً
الأهلي يفتتح مشواره في الدوري المصري بخماسية ضد سيراميكا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، بتحقيق المارد الأحمر لفوز عريض بنتيجة 5\2.

الشحات ووسام يسجلان

وبدأت مباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا التي أُقيمت على ملعب السلام بشكل سريع، ونجح حسين الشحات في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط من تسديدة قوية.

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ورد محمود عبدالحفيظ زلاكا بتسديدة بجوار القائم، قبل أن يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من أكرم توفيق، ليسددها أحمد بلحاج بنجاح في شباك محمد الشناوي عند الدقيقة 24.

وتألق الشناوي وأبعد تسديدة خطيرة من أحمد القندوسي، وأبعد الحارس محمد بسام تسديدة قوية من الشحات، قبل أن يتصدى لكرة من إمام عاشور، ثم سجل وسام أبو علي الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

فوز الأهلي ضد سيراميكا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل وسام أبو علي الهدف الثالث برأسية رائعة عند الدقيقة 46، قبل أن يُهدر انفرادًا بالمرمى، ثم مرت رأسيته فوق العارضة، وواصل المارد الأحمر سيطرته التامة.

الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا
لاعبو الفريق – المصدر Al Ahly SC

وتصدت العارضة لتسديدة إمام عاشور، وسجل الشحات الهدف الرابع عند الدقيقة 60، وأبعد بسام فرصة خطيرة، قبل أن يسجل طاهر محمد طاهر الهدف الخامس عند الدقيقة 70.

وسجل أحمد القندوسي، الهدف الثاني عند الدقيقة 80، واستمرت المحاولات، وأهدر محمد مجدي أفشة هدفًا محققًا، بعد تمريرة من بيرسي تاو، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا بنتيجة 5\2.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر Al Ahly SC

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