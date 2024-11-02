الاتفاق يسعى لتجنب رقم سلبي على ملعبه

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، لاستعادة بريقه على ملعبه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في ديربي الشرقية ضد القادسية.
ومن المقرر أن ينطلق ديربي الشرقية بين الاتفاق والقادسية، على ملعب الأول في الدمام، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
وخسر فارس الدهناء، في آخر 3 مباريات على ملعبه في دوري روشن السعودي، ما عرض اللاعبين وجيرارد لانتقادات قوية، الأمر الذي يُحفز الفريق لاستعادة بريقه وتحقيق الفوز اليوم.
وسبق أن خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مرتين فقط في 4 مباريات متتالية على ملعبه في دوري المحترفين، وكانت الأولى في موسم 2013\ 2014، والثانية في موسم 2019\ 2020.
وقبل ديربي الشرقية، يحتل فارس الدهناء، المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في المركز السادس برصيد 13 نقطة.