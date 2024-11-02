القادسية يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد القادسية، في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق القدساوي بهدفين.

تأخر الاتفاق ضد القادسية

وبدأت مباراة الاتفاق ضد القادسية المقامة على ملعب نادي الاتفاق في الدمام بشكل سريع، وظهر الفريق القدساوي بشكل أفضل واستحوذ على اللعب.

ونجح جوليانو ألفاريز، في هز الشباك بعد مرور 12 دقيقة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليشتعل ديربي الشرقية مبكرًا، حيث ضغط الفريقان بقوة لتسجيل هدف جديد.

وتألق الحارس كاستيلس، وأنقذ هدف التعادل من كارل توكو إيكامبي عند الدقيقة 27، واستمرت المحاولات، وتصدى القائم والحارس لهدف التعادل من موسى ديمبيلي عند الدقيقة 33.

واستمرت المحاولات في الدقائق المتبقية، أملًا في هز الشباك، قبل أن يحرز جوليان كينيونيس هدفًا ثانيًا عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم القادسية ضد الاتفاق بثنائية.

الفريقان في دوري روشن

وقبل ديربي الشرقية، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الفريق القدساوي في المركز السادس برصيد 13 نقطة.