Icon

القبض على مواطن ومقيم لترويجهما الشبو والأقراص المخدرة Icon جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 13 برنامجًا للدبلوم عن بعد Icon فسخ تعاقد بوغبا مع يوفنتوس رسميًا Icon تنافس مثير بين الصقارين باليوم الثالث من كأس نادي الصقور Icon الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon رونالدو يقود هجوم البرتغال ضد بولندا Icon الأخضر تحت 21 عامًا يتعادل مع البحرين Icon عملية نوعية تحبط تهريب 200 كيلوجرام من القات بجازان Icon الأخضر يسعى لاستعادة بريقه هجوميًّا Icon المرور: تمديد فترة تخفيض المخالفات المتراكمة لا يتطلب التسجيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في ختام منافسات الجولة التاسعة

القادسية يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول

السبت ٢ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
القادسية يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد القادسية، في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق القدساوي بهدفين.

تأخر الاتفاق ضد القادسية

وبدأت مباراة الاتفاق ضد القادسية المقامة على ملعب نادي الاتفاق في الدمام بشكل سريع، وظهر الفريق القدساوي بشكل أفضل واستحوذ على اللعب.

قد يهمّك أيضاً
ياسين بونو يتفوق على ميندي وغروهي

ياسين بونو يتفوق على ميندي وغروهي

الهلال .. والفوز العاشر أمام الاتفاق

الهلال .. والفوز العاشر أمام الاتفاق

ونجح جوليانو ألفاريز، في هز الشباك بعد مرور 12 دقيقة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليشتعل ديربي الشرقية مبكرًا، حيث ضغط الفريقان بقوة لتسجيل هدف جديد.

جاستون ألفاريز
ألفاريز – المصدر @SPL

وتألق الحارس كاستيلس، وأنقذ هدف التعادل من كارل توكو إيكامبي عند الدقيقة 27، واستمرت المحاولات، وتصدى القائم والحارس لهدف التعادل من موسى ديمبيلي عند الدقيقة 33.

الاتفاق والقادسية
جانب من المباراة – المصدر @SPL

واستمرت المحاولات في الدقائق المتبقية، أملًا في هز الشباك، قبل أن يحرز جوليان كينيونيس هدفًا ثانيًا عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم القادسية ضد الاتفاق بثنائية.

الاتفاق ضد القادسية
جانب من المباراة – المصدر @Alqadsiah

الفريقان في دوري روشن

وقبل ديربي الشرقية، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الفريق القدساوي في المركز السادس برصيد 13 نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس الاتحاد عن شائعات الميركاتو الشتوي: من وحي الخيال
الرياضة

رئيس الاتحاد عن شائعات الميركاتو الشتوي: من...

الرياضة
ضمك يستعيد نغمة الانتصارات ويتجاوز الوحدة
الرياضة

ضمك يستعيد نغمة الانتصارات ويتجاوز الوحدة

الرياضة
الخليج يستهدف الفوز الثالث على ملعب الفتح
الرياضة

الخليج يستهدف الفوز الثالث على ملعب الفتح

الرياضة
ضمك يتقدم على الوحدة في الشوط الأول
الرياضة

ضمك يتقدم على الوحدة في الشوط الأول

الرياضة
الهلال والاتحاد يتألقان في الدقائق الأخيرة
الرياضة

الهلال والاتحاد يتألقان في الدقائق الأخيرة

الرياضة
حكام مباريات اليوم في ختام الجولة العاشرة
الرياضة

حكام مباريات اليوم في ختام الجولة العاشرة

الرياضة
جماهير الأهلي الأكثر حضورًا في الجولة العاشرة
الرياضة

جماهير الأهلي الأكثر حضورًا في الجولة العاشرة

الرياضة
أفضل 3 أهداف بالجولة العاشرة بدوري روشن
الرياضة

أفضل 3 أهداف بالجولة العاشرة بدوري روشن

الرياضة